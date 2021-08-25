Главный дом усадьбы дьяка Иванова - Левашовых в Москве признали памятником архитектуры

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Москвы признали памятником архитектуры главный дом и флигель городской усадьбы дьяка А. И. Иванова - Левашовых в Москве. Такое решение было принято после обращения горожан, об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Мосгорнаследие поступило обращение от горожан о необходимости присвоения охранного статуса 20 историческим домам ЦАО. В список вошли дома, требующие к себе особого внимания, в том числе, доходный дом В.И. Мясникова в Большом Козихинском переулке, комплекс Александро-Мариинского училища на улице Большой Ордынке, городская усадьба XIX века на Гончарной улице и другие.

"В единый реестр памятников внесен выявленный объект культурного наследия "Городская усадьба дьяка А.И. Иванова - Левашовых, конец XVII в. - 2-я половина XIX в.: Главный дом с палатами, конец XVII - начало XIX в., 1877 г.; Флигель, 1838-1839 г. г." по адресу: Староваганьковский переулок, д. 15, строения 3, 4. Здания признали объектами культурного наследия регионального значения, теперь их исторический облик находится под охраной государства. Соответствующий приказ издан Департаментом культурного наследия города Москвы 25 августа. Документом утверждены границы территории зданий, режим ее использования, а также предмет охраны", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время также будут рассмотрены и другие объекты, которые были указаны в обращении жителей. Подписи к под обращением поставили порядка 8 тыс. горожан.

"Охранный статус гарантирует зданиям сохранение его исторического облика. Работы в памятниках могут проводить только организации, обладающие лицензией Министерства культуры Российской Федерации Они проводятся под контролем Мосгорнаследия", - пояснили в ведомстве.