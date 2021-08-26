Ремонт по расшивке швов Бережковской набережной на западе Москвы завершен

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт по расшивке швов Бережковской набережной на западе Москвы, сообщила в четверг пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

"Продолжаются сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки набережных, до середины ноября планируется отремонтировать более 240 тыс. погонных метров. Ремонт завершен на Бережковской набережной, в ближайшее время работы начнутся на Лужнецкой. Затем обновим швы на набережных Тараса Шевченко, Пречистенской и Кремлевской", - приводятся слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он отметил, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет. Ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке.

"Такой ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений. Со временем материал швов разрушается, чаще всего это происходит из-за того, что в нем прорастает трава. Разрушения могут привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - сказал заммэра.

Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором и, как подчеркнул глава комплекса городского холзяйства, "для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок".