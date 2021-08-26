На месте кинотеатра "Энтузиаст" в Москве планируют открыть досуговый центр

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Досуговый центр может появиться на месте кинотеатра "Энтузиаст" в московском районе Вешняки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

Лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей", кандидат в Госдуму Татьяна Буцкая на встрече с Собяниным попросила его создать в Вешняках физкультурно-оздоровительный комплекс.

"Здесь есть еще одна условно молодежная площадка - это кинотеатр "Энтузиаст". В свое время он пользовался популярностью, но его закрыли и никак ему не могут придать новую жизнь... Здесь надо что-то другое придумать, не просто кинотеатр. Может, здесь создать молодежный центр со спортивными кружками и так далее. Давайте по "Энтузиасту" я дам поручение, чтобы запроектировали реконструкцию и сделали досуговый центр", - сказал Собянин.

Кроме того, Буцкая попросила мэра создать "зеленые экраны" из больших деревьев между строящейся Северо-восточной хордой и жилыми домами.

"У нас большая программа, каждый год высаживаем тысячи деревьев, но большинство этих деревьев маленькие и они плохо приживаются и по большому счету толку от них мало. Нужны большие деревья высаживать, 20-30 летние, чтобы они сразу создавали зеленый фронт и закрывали дорогу. Давайте я это поручение дам, посмотрим, какие деревья, какой высоты, где посадить", - сообщил мэр.

Собянин подчеркнул, что сама по себе хорда не создает экологических проблем, а, наоборот, улучшает ситуацию. "Каждая хорда уменьшает перепробег миллионов машин и экология улучшается", - пояснил он.