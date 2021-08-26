Обновленный павильон "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ посетили свыше 65 тыс. человек

МОСКВА, 26 августа./ТАСС/. Свыше 65 тыс. человек посетили обновленный павильон "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ, который открылся после реконструкции для посетителей в марте 2021 года. Об этом рассказал в четверг журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевского.

"Павильон был открыт в начале марта 2021 года. За первые полгода работы его посетило свыше 65 тыс, человек. Хотя не так много мероприятий мы проводили. Надеюсь, что до конца года количество посетителей перевалит за 100 тыс. человек", - сказал Кульбачевский.

Он добавил, что сейчас в павильоне проходят очные мероприятия для взрослых и детей: ландшафтные фестивали, лекции, семинары, экскурсии, выставки, экскурсии, творческие вечера, концерты и мастер-классы в области экологии, цветоводства, озеленения и формирования комфортной городской среды. В ближайшие полгода экоцентр планирует расширить программу мероприятий.

"Мы планируем мероприятия к 1 сентября. Планируем делать школу по садоводству для аутистов. Кроме того, уже в это воскресенье начнется программа, посвященная осени", - рассказала руководитель павильона "Цветоводство" Карина Лазарева.

Она добавила, что зимой в павильоне пройдет большой фестиваль "Рождественские встречи", который будет включать в себя цикл мастер-классов для детей и взрослых по созданию новогоднего декора и сувениров, лекции на тему особенностей многолетних растений, создания зимних садов и правильном уходе за ними. Фестиваль будет сопровождаться развлекательной праздничной программой.

В планах также возрождение клуба цветоводов, который когда-то базировался в павильоне "Цветоводство и озеленение". Готовится к запуску программа для людей пенсионного возраста "Садоводство для души". Ведется работа по созданию практико-ориентированной образовательной площадки для организации занятости и трудоустройства молодежи с инвалидностью по профессиям садово-паркового искусства, садоводства, флористики, вертикального озеленения и ландшафтного дизайна. Планируется подписание соглашения с Центром креативного гостеприимства Международного института Информатики, Управления, Экономики и Права по дальнейшему трудоустройству выпускников данной программы.