Международный фестиваль по дрон-рейсингу впервые пройдет на ВДНХ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Международной фестиваль по дрон-рейсингу Rostec Drone Festival с 28 по 29 августа пройдет на Площади промышленности на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"28 и 29 августа 2021 года на Площади промышленности на ВДНХ состоится Международный фестиваль по дрон-рейсингу Rostec Drone Festival. Гостей ВДНХ ждет уникальное зрелищное событие. Помимо индивидуального зачета, впервые состоится командная гонка, также впервые в России пройдет женский кубок. Призовой фонд соревнований составит 1 млн рублей. Вход для зрителей бесплатный", - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

В этом году фестиваль объединит в себе киберспорт и реальную гонку дронов. Фестиваль не только демонстрирует возможности современных дронов, но и открывает новые потенциалы для их развития. В течение двух дней 40 пилотов будут бороться за лидерство в мире беспилотных технологий в одиночном зачете. На предыдущих фестивалях количество пилотов-участников не превышало 32.

Также впервые в России на Rostec Drone Festival пройдет командная гонка. В ней будут участвовать восемь команд: как российских, так и иностранных. Каждая команда должна состоять из трех пилотов и одного технического помощника. В спортивном зачете примут участие 48 сильнейших пилотов из пяти стран мира: Россия, Белоруссия, Финляндия, Турция и Болгария. Они проходили отборочный этап в течение трех месяцев в симуляторе дрон-рейсинга. В нем приняли участие 3 тысячи спортсменов со всего мира.

"Также на Rostec Drone Festival любой желающий сможет познакомиться с новыми технологиями, пройти мастер-классы у лучших пилотов мира и записаться на обучение в первую в России Академию по управлению дронами. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс фотографий, сделанных с помощью беспилотника", - рассказал собеседник агентства.

Лучшие работы будут представлены на дрон-фестивале. Каждый желающий лично сможет не только посмотреть на шоу беспилотников, но и попробовать себя в роли гонщика - взять в руки пульт и обучиться пилотированию бесплатно как в симуляторе, так и на настоящем дроне. В этом году организаторы обновили гоночную трассу для полетов - площадка стала больше, а элементы трассы интереснее, ярче и зрелищнее. Например, они добавили новые надувные ворота с неоновой подсветкой. На мастер-классы и конкурс вход также бесплатный, по регистрации на месте.