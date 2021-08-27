Участок Южного проезда в Москве перекроют до конца 2022 года из-за работ на ж/д путях

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Движение автотранспорта на участке Южного проезда в Москве перекроют с 1 сентября 2021 года по 30 ноября 2022 года в связи с проведением работ на железнодорожных путях в Центральном административном круге (ЦАО). Об этом сообщается в пятницу в telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В связи с проведением работ на железнодорожных путях в ЦАО с 1 сентября 2021 года по 30 ноября 2022 года полностью перекроют участок Южного проезда от дома 6/2 по Каланчевской улице до дома 4 по Южному проезду", - говорится в публикации.

Также ограничения движения коснутся участков Каланчевской улицы в районе дома 21/40, Комсомольской площади от дома 1А, строение 4 до владения 2Б, Рязанского проезда от дома 2/7 по Новорязанской улице до Комсомольской площади и участков Комсомольской площади (в сторону Садового кольца и ТТК) в районе дома 2Б.