Мэр Москвы поздравил сотрудников центров "Мои документы" с годовщиной создания организации

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Десятилетие создания в Москве системы центров "Мои документы" отметили в столице в пятницу, мэр города Сергей Собянин наградил отличившихся сотрудников.

"Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы делаете. Последние полтора года Москву постигли серьезные испытания, и вы все были рядом с москвичами в самые трудные минуты", - сказал Собянин в ходе церемонии награждения.

Он поблагодарил сотрудников центров "Мои документы" за то, что в пандемию они работали в кол-центрах, помогали доставлять продукты тем горожанам, кто находился на самоизоляции, трудились в качестве волонтеров в больницах и павильонах "Здоровая Москва".

Мэр столицы наградил 10 сотрудников центров грамотами.

Первый офис "Моих документов" открыли в Москве десять лет назад. В этом году перечень сервисов, которые оказывают центры, пополнился услугами столичных ЗАГСов. Также запущены видеоконсультации.