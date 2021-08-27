{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мэр Москвы поздравил сотрудников центров "Мои документы" с годовщиной создания организации

Сергей Собянин наградил грамотами 10 сотрудников центров

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Десятилетие создания в Москве системы центров "Мои документы" отметили в столице в пятницу, мэр города Сергей Собянин наградил отличившихся сотрудников.

"Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы делаете. Последние полтора года Москву постигли серьезные испытания, и вы все были рядом с москвичами в самые трудные минуты", - сказал Собянин в ходе церемонии награждения.

Он поблагодарил сотрудников центров "Мои документы" за то, что в пандемию они работали в кол-центрах, помогали доставлять продукты тем горожанам, кто находился на самоизоляции, трудились в качестве волонтеров в больницах и павильонах "Здоровая Москва".

Мэр столицы наградил 10 сотрудников центров грамотами.

Первый офис "Моих документов" открыли в Москве десять лет назад. В этом году перечень сервисов, которые оказывают центры, пополнился услугами столичных ЗАГСов. Также запущены видеоконсультации.

В центре Москвы горит квартира в жилом доме, есть угроза перехода огня на чердак
Пожар начался в квартире на последнем этаже, огонь распространяется быстро
Читать полностью