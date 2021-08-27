Пожар в квартире многоэтажного жилого дома в центре Москвы локализовали

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пожар в квартире семиэтажного жилого дома на Малой Грузинской улице в центре Москвы локализован. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 20:34 - пожар локализован", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре по Малой Грузинской улице, дом 38 поступила в 19:51. Горит квартира на седьмом этаже. До прибытия пожарных подъезд самостоятельно покинули 10 человек. По данным источника ТАСС, проверяется информация, что пожару предшествовал хлопок. Движение автотранспорта на месте ЧП затруднено.

По данным открытых источников, на первом этаже в доме располагаются компания "Жилищник" Пресненского района, участковый пункт полиции, аптека, магазин.