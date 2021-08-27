Пожар в квартире семиэтажного жилого дома в центре Москвы потушили

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пожар в квартире семиэтажного жилого дома на Малой Грузинской улице в центре Москвы ликвидирован, площадь возгорания составила 30 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 20:40 - пожар ликвидирован на площади 30 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В управлении столичной Госавтоинспекции добавили, что в связи с пожаром перекрыто движение по Малой Грузинской от улицы Климашкина до Большого Тишинского переулка. "Наши сотрудники в составе нескольких экипажей обеспечивают проезд экстренных служб и отвод транспорта на параллельные улицы", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре по улице Малая Грузинская дом 38 поступила в 19:51. Пожар произошел в квартире на седьмом этаже. До прибытия пожарных подъезд самостоятельно покинули 10 человек. В 20:34 пожарным удалось локализовать пожар. По данным источника ТАСС, проверяется информация о том, что пожару предшествовал хлопок.

По данным открытых источников, на первом этаже в доме располагаются компания "Жилищник" Пресненского района, участковый пункт полиции, аптека, магазин.