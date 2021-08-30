Участники программы "Миллион призов" смогут выигранными баллами пополнить "Тройку"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Участники акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" смогут выигранными баллами пополнить транспортную карту "Тройка". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Участники акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" смогут использовать выигранные призовые баллы для пополнения карты "Тройка". Выигрыш можно потратить на оплату проезда на городском транспорте по тарифу "Кошелек". Один балл равен одному рублю", - говорится в сообщении.

Участвовать в розыгрыше призов смогут москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах с 17 по 19 сентября. Розыгрыш будет проходить ежедневно с 18 до 20 сентября. Горожане получат возможность стать обладателями одного из суперпризов - однокомнатной квартиры или автомобиля, а также смогут выиграть 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. или 100 тыс. призовых баллов, которые можно будет обменять у партнеров акции. Среди них - магазины продуктов, товаров для дома, детских и спортивных товаров, аптеки, кафе и рестораны.

"Участвовать в онлайн-голосовании могут все совершеннолетние граждане России, постоянно зарегистрированные в Москве, с полной учетной записью на mos.ru. Чтобы проголосовать, также необходимо зарегистрироваться", - говорится в сообщении.