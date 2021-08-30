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Более чем на четверть увеличился объем промышленного производства Москвы с начала года

Это произошло за счет увеличения объемов производства текстильной продукции, бумажных изделий, электрооборудования, химических и лекарственных средств

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Объем промышленного производства Москвы по итогам семи месяцев 2021 года увеличился больше чем на четверть. Это произошло за счет увеличения объемов производства текстильной продукции, бумажных изделий, электрооборудования, химических и лекарственных средств, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, в столице продолжается увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности - с января по июль рост составил 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Это объясняется развитием в столице производства телекоммуникационного оборудования, бумажных изделий и фармацевтической продукции. Также в городе выросло производство отдельных видов потребительских товаров, в частности одежды и автомобилей. От динамики обрабатывающей промышленности значительно зависит индекс промышленного производства Москвы - за семь месяцев этого года он вырос на 25,3% по сравнению с показателем того же периода 2020 года", - приводятся слова Ефимова на сайте.

С начала года удвоился объем производства бумаги и бумажных изделий, что связано с активным развитием сервисов доставки на фоне увеличения сегмента онлайн-торговли, а также с использованием картонной упаковки вместо пластиковой. В прошлом месяце интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания в России увеличили количество принятых заказов в 3,3 раза по сравнению с июлем 2020 года.

На рост показателей производства столичных компаний влияет и реализуемая городом политика по поддержке промышленности. Она позволяет сохранять положительную динамику выпуска продукции и стимулирует компании инвестировать в свое развитие.

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