На двух бульварах Москвы 31 августа откроется фотовыставка о достижениях школьников

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Фотовыставка о достижениях московских школьников откроется 31 августа в столице. Она будет проходить на Чистопрудном и Тверском бульварах, об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Экспозиция развернута на Чистопрудном и Тверском бульварах и продлится с 31 августа до конца сентября. На выставке собраны фотографии ребят, которые своими достижениями составляют славу столичной системы образования, а также самые яркие проекты и преобразования, сделавшие школы и колледжи города соответствующими лучшим мировым стандартам", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что посетители выставки увидят победителей статусных олимпиад, чемпионатов, юных изобретателей, 400-балльников ЕГЭ, ребят, которые будучи школьниками и студентами колледжей громко заявили о себе своими успехами. Также можно будет ознакомиться с интерьерами столовых, рекреаций, спортивных залов, оформлением территорий школ и проектами, работающими в системе московского образования.

"Мы приглашаем горожан заглянуть за кулисы школы, увидеть новые дизайнерские решения, современные, просторные и отлично оборудованные пространства. И, конечно, познакомиться с ребятами, успехами которых гордится город. Их способности, увлеченность, трудолюбие поддерживают и развивают педагоги школ и колледжей", - приводятся в сообщении слова начальника управления по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью столичного департамента образования и науки Екатерины Паршиной.