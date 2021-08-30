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Пандемия COVID-19

Привившиеся от ковида доноры в Москве смогут сдать плазму с антителами в течение 6 месяцев

Стать донором плазмы можно с 31-го дня после вакцинации вторым компонентом препарата "Спутник V"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут стать донорами плазмы крови с антителами в течение шести месяцев после введения второго компонента вакцины. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Плазма с антителами к коронавирусу от доноров после вакцинации или после перенесенного COVID-19 эффективна в лечении пациентов с ковидом средней тяжести. Стать донором плазмы можно начиная с 31-го дня после вакцинации вторым компонентом препарата "Спутник V". Также необходимо помнить о том, что со дня получения второго компонента должно пройти не более полугода", - говорится в сообщении.

Переливание иммунной плазмы больным с коронавирусной инфекцией было включено в клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии.

Исследования показали, что плазма от вакцинированных "Спутником V" доноров не менее эффективна, чем плазма от переболевших. Введение плазмы от доноров с антителами к коронавирусу позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме. При этом плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма переболевших.

Донорам плазмы с антителами к COVID-19 полагаются выплаты в размере 5 тыс. рублей, а также компенсация на питание - 1 235 рублей. При безвозмездной сдаче плазмы донацию могут засчитать в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".

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