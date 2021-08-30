В Москве с 24 по 30 сентября пройдет фестиваль научного кино ФАНК

МОСКВА, 30 августа./ТАСС/. Фестиваль научного кино ФАНК с 24 по 30 сентября пройдет в Москве. Показы фильмов организуют на четырех площадках, об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Фестиваль актуального научного кино ФАНК впервые пройдет в Москве с 24 по 30 сентября при поддержке Минкультуры России. Смотр откроется показом картины "В погоне за гедонией" режиссера Перниллы Розы Гренкер об исследовании технологии глубокой стимуляции мозга и ее влиянии на человеческое сознание", - рассказал собеседник агентства.

Более 20 полнометражных авторских картин о науке и новых технологиях, в числе которых зарубежные и российские премьеры, можно будет увидеть сразу на четырех столичных площадках - "Иллюзионе", Новой Третьяковке, "Октябре" и ЦДК. Режиссеры, чьи фильмы покажут на фестивале исследуют темы космоса, искусственного интеллекта, человеческих страхов и взаимоотношений.

"Семилетняя история фестиваля и сотни тысяч зрителей по всей стране показали - молодая аудитория, которая ходит в кино, любит и готова с благодарностью познавать мир с помощью научных документальных фильмов. Министерство культуры впервые поддерживает фестиваль. ФАНК путешествовал по всей России и благодаря нашей поддержке впервые пришел в Москву. Двадцать две картины о необычайном устройстве нашего мира станут украшением Года науки и технологий - ведь наша задача привлечь талантливую молодежь в эту сферу, что напрямую пересекается с миссией фестиваля", - приводятся в сообщении слова директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светланы Максимченко.

Как отметила сооснователь и программный директор фестиваля ФАНК Ирина Белых, за время существования фестиваля проведены сотни кинопоказов для более чем 350 тыс. зрителей в разных городах России.

Фестиваль пройдет при поддержке посольств Австрии, Швейцарии, Государственного секретариата Швейцарии по образованию, научным исследованиям и инновациям, посольства США в Москве, американского Фонда культурного взаимодействия, посольства Королевства Дания в Москве и Фонда им. Ф. Эберта в России.

О фестивале

Российский фестиваль научных и научно-популярных кинофильмов ФАНК первые состоялся в 2015 году, с 2016 года он проходил при поддержке Министерства образования и науки России.