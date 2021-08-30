Акватории более 30 пассажирских причалов очистили и углубили в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Городские службы провели очистку и углубление акваторий на более чем 30 столичных пассажирских причалах, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще пяти, в ближайшее время дноуглубительные работы начнутся на последнем причале - "Третьяковский", - сказал он.

Мероприятия, в частности, прошли на причалах: "Зарядье", "Патриарший", "Новоспасский мост", "Симоновская набережная", "Большой Каменный мост", "Большой Устьинский мост", "Андреевский", "Коломенское", "Крымский мост", "ЦПКиО" и "Фрунзенская набережная".

Как пояснил Бирюков, необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов. Перед началом очистки водолазы провели обследования дна.

"Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт, - рассказал заммэра. - Всего подняли 32 тонны бытового мусора, он будет утилизирован".

Он уточнил, что впервые работы по очистке и углублению дна были проведены в прошлом году при масштабной реконструкции причалов Северного речного вокзала.