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"Яблочный экспресс" запустят из Москвы в Коломну с Казанского вокзала 4 сентября

Он отвезет пассажиров к месту проведения литературного фестиваля "Антоновские яблоки"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Экспресс из Москвы в Коломну 4 сентября станет "яблочным" и отвезет пассажиров к месту проведения литературного фестиваля "Антоновские яблоки". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Экспресс ЦППК в Коломну превратится 4 сентября в "Яблочный экспресс", чтобы все желающие могли добраться на нем до места проведения литературного фестиваля "Антоновские яблоки". Поезд отправится с Казанского вокзала в 08:30, а все пассажиры "Яблочного экспресса" получат от ЦППК подарок", - сообщили в пресс-службе.

Девятый международный яблочно-книжный фестиваль пройдет на 14 площадках исторической Коломны. В ходе праздника гости смогут встретиться и пообщаться с именитыми писателями, приобрести книжные новинки, посетить театральные спектакли и концерты, а также попробовать блюда на фуд-корте.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездку.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

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