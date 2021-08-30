Московская детская железная дорога перевезла за лето более 17 тыс. пассажиров

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Свыше 17 тыс. пассажиров перевезли за летний сезон на Московской детской железной дороге (МДЖД). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В воскресенье, 29 августа, завершился 84-й сезон Московской детской железной дороги. Закрытие летнего сезона в подмосковном поселке Кратово началось с обычной трудовой смены: ребята провели последние в этом году составы с пассажирами. <…> Несмотря на ограничительные эпидемиологические меры, когда часть практики юным железнодорожникам пришлось водить поезда без пассажиров или соблюдать наполняемость вагонов на 70%, за летний сезон на МДЖД было проведено 148 поездов, в которых совершили путешествие около 17 тыс. пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в этом году на МДЖД обучение прошли 729 человек. Летом ребята 12-17 лет осваивали практически все железнодорожные профессии: машинистов, дежурных по переездам, диспетчеров, кассиров, стрелочников, сцепщиков, помощников машинистов и многие другие, обеспечивающие бесперебойную работу магистрали. Из 69 выпускников этого года 55 решили продолжить обучение в профильных железнодорожных учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования.

"Московская детская железная дорога пользуется особой популярностью у школьников, отдыхающих на детских базах, в летних оздоровительных лагерях и в санаториях, воспитанников детских садов, а также туристов, приезжающих сюда из Москвы и городов Подмосковья. Новый учебный год на Московской детской дороге начнется в октябре", - заключили в пресс-службе.