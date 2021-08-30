Облик тоннеля Сыромятнического проезда планируют максимально сохранить при реконструкции

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Проект реконструкции тоннеля Сыромятнического проезда в Москве предусматривает максимальное сохранение его исторического облика. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"По согласованному Москомархитектурой проекту при развитии железнодорожной инфраструктуры предусмотрено максимальное сохранение исторического облика существующего тоннеля Сыромятнического проезда. Отделку арочных въездов в него со стороны Нижней Сыромятнической улицы и Сыромятнического проезда выполнят в аутентичном стиле", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что реконструкция каменного железнодорожного путепровода тоннельного типа через Сыромятнический проезд проводится для развития МЦД-2 и будущего МЦД-4. Количество путей на путепроводе возрастет с шести до восьми, благодаря чему можно будет запустить дополнительные городские электрички.

"По договоренности РЖД и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, на время реконструкции путепровода изменится схема движения трамваев с организацией компенсационных маршрутов", - заключили в пресс-службе МЖД.