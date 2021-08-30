Соревнования по SUP-серфингу, хай-дайвингу и скейтбордингу пройдут в Москве в День города

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Открытая вода" состоится на Гребном канале в Москве 11-12 сентября, спортивный праздник предусматривает соревнования по SUP-серфингу, водно-моторному спорту, хай-дайвингу и различные активности для детей и взрослых. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Московской канатной дороги.

"11-12 сентября 2021 года в столице пройдет самое яркое спортивное событие осени - фестиваль водных видов спорта "Открытая вода", организованный департаментом спорта города Москвы. Масштабный спортивный праздник будет включать в себя несколько больших соревнований и отдельные площадки с активностями для всех желающих, в том числе для детей, зоны развлечений и питания. Фестиваль будет проходить на Гребном канале в Крылатском, где организаторы специально подготовили зоны под каждую спортивную дисциплину", - сообщили в пресс-службе.

Так, 11 сентября на Гребном канале москвичи могут стать свидетелями финала чемпионата России по водно-моторному спорту. Соревнования будут проходить в дисциплине аквабайк, мотосерфе, гидрофлайте и аквабайк HF - полет над водой, доска с водометом GP1. "Аквабайк - общее название нескольких технических дисциплин водно-моторного спорта, связанных с гонками на гидроциклах. Это будет настоящий праздник аквабайка в России", - пояснили в пресс-службе. Сбор зрителей назначен на 17:00 мск, вход свободный.

Кроме того, 12 сентября состоится Open Water SUP Fest, который предоставит возможность любому желающему стать частью модного SUP-карнавала (одно из условий участия - наличие карнавального костюма), а также посоревноваться в различных SUP-заездах с солидным призовым фондом.

"Любители смогут оценить свой уровень в SUP-марафоне или в SUP-спринте, но и не обойдется без технического заезда, на котором профессиональные спортсмены покажут все свое мастерство. Кроме того, у гостей будет возможность принять участие в занятиях по SUP-йоге на устойчивых SUP-бордах на гладкой воде, что позволит увидеть эту практику в новом виде. Чтобы стать участником SUP-фестиваля, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте: water.moscow.sport", - добавили в пресс-службе.

Скейтбординг и хай-дайвинг

"Одним из ярких событий фестиваля станут соревнования мировой серии по одному из самых экстремальных видов спорта - хай-дайвинг, который впервые в истории пройдет в Москве 12 сентября. Хай-дайвинг - это прыжки со специально возведенных конструкций определенной высоты - 27 м. Почему 27? Все дело в том, что это максимальная высота, с которой человек может безопасно приземлиться", - пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что во время совершения прыжка с вышки, высотой почти с девятиэтажный дом, спортсмен не только находится в состоянии естественного падения, но и совершает ряд трюков, набирая скорость до 95 км/ч. Именно поэтому в мире не так много профессиональных спортсменов - около 20. Сбор зрителей назначен на 18:30 мск.

"Еще одно экстремальное событие пройдет в этот день - Кубок Москвы по скейтбордингу. Турнир состоится в двух возрастных категориях - дети до 14 лет и взрослые старше 14. Лучшие райдеры Москвы соберутся, чтобы сделать настоящее шоу в дисциплине "Улица". Кроме того, для юных скейтбордистов Москвы планируются мастер-классы от профессионалов. Время проведения Кубка Москвы по скейтбордингу и мастер-классы - 15:00 мск", - уточнили в пресс-службе.

Помимо соревновательной части зрителей ждет развлекательная программа с выступлением музыкальной группы, пиротехническим шоу и световым сопровождением. Также запланировано дневное шоу от флайбордистов, аквабайкеров и вейкбордистов. Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классах по вейксерфингу и уличному стритболу. Полный перечень доступных активностей и запись на мастер-классы размещены на сайте water.moscow.sport.