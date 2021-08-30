Тест-драйвы по 11 видам водного спорта состоятся на фестивале "Большой океан" на ВДНХ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Показательные заезды и тест-драйвы по 11 видам водного спорта от чемпионов России и мира, интерактивные выставки пройдут на первом международном фестивале "Большой океан" со 2 по 5 сентября на ВДНХ.

"Со 2 по 5 сентября на ВДНХ пройдет первый международный фестиваль "Большой океан". Гостей ждут показательные заезды и тест-драйвы по 11 видам водного спорта от чемпионов России и мира, интерактивные выставки "Планета океан" и "Антарктида. В объятиях ледяного континента", VR-дайвинг в формате 5D и световое шоу дронов, презентации новинок, мастер-классы, лекции, яркие фотозоны и диджей-сеты", - говорится в сообщении.

В павильоне № 55 разместится выставка, посвященная водному спорту и туризму: свою продукцию презентуют производители оборудования и снаряжения из шести стран мира, школы обучения водным видам спорта, экологические и благотворительные организации. Здесь же можно будет посетить интерактивные экспозиции "Планета океан", "Антарктида. В объятиях ледяного континента" и с помощью VR-очков рассмотреть обитателей Мирового океана и Южного полюса. Также в павильоне установят два бассейна: для пробных погружений с аквалангом и VR-дайвинга - плавания под водой с эффектом виртуальной реальности в формате 5D.

"Все дни фестиваля будет сопровождать обширная деловая программа с участием мировых рекордсменов, морских биологов, путешественников и экологов. Чемпионка мира по фридайвингу и психолог Марина Казанкова поговорит с гостями о том, как чувствовать себя в безопасности в океане и научиться правильно дышать. Известный фотограф и путешественник Леонид Круглов презентует фильм о кругосветной экспедиции самого большого парусника "Седов", которая повторила легендарный маршрут экспедиции Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского", - отметила пресс-служба.

Кроме этого, на 4-м Каменском пруду ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00 можно будет увидеть показательные выступления по электроскейтам, электрофойлу, акваскипперу, а также попробовать себя в этих и других видах спорта, включая вейкборд, балансборд и сапборд. 3 сентября с 20:00 до 20:30 здесь состоится лазерное шоу дронов и светодиодное электрофойл-шоу. А любителей вейкбординга и сапбординга также ждут на 2-м Каменском пруду.

Масштабный праздник, направленный на популяризацию водных видов спорта и отдыха, здорового образа жизни и бережного отношения к экологии океана, состоится при поддержке Минприроды России. Участники фестиваля "Большой океан" смогут узнать о водных обитателях и их роли в мировой экосистеме, выбрать хобби и школу для занятий водными видами спорта, забронировать авторское путешествие в любую точку планеты. Ряд презентаций посвятят водным видам спорта для инвалидов, инклюзивным программам и доступности водной среды.