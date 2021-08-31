График поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменят в ночь на 3 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Расписание поездов на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится в ночь с 2 на 3 сентября. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"2 сентября с 23:40 до 05:35 3 сентября в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры будет закрыт первый путь между Савеловским и Белорусским вокзалами, а также 7-й, 8-й и 9-й пути на Белорусском вокзале", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в указанное время электропоезда проследуют по другим путям. У части пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, некоторые - будут курсировать по укороченным маршрутам от/до Белорусского и Савеловского вокзалов. Несколько поздних ночных и ранних утренних поездов выведут из расписания. Работы проводятся ночью и рано утром специально - во время наименьшего пассажиропотока.

"Просим пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Приложение доступно в App Store и Google Play", - заключили в пресс-службе ЦППК.