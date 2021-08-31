Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря отреставрируют в Москве к 2023 году

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Спасо-Преображенский собор ансамбля Новоспасского монастыря, где находится усыпальница Романовых, отреставрируют в Москве к 2023 году. Заявки на участие в конкурсе на проведение работ принимаются до 10 сентября, сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"Сейчас объявлен конкурс на реставрацию Спасо-Преображенского собора ансамбля Новоспасского монастыря, который является объектом культурного наследия. Победителю конкурса предстоит в течение 380 дней с момента заключения контракта провести реставрационные работы в храме, а также привести в порядок вход в усыпальницу Романовых", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он уточнил, что с начала года город провел более 40 закупок на выполнение работ по сохранению зданий и сооружений, относящихся к объектам культурного наследия. Заявки на участие в этом конкурсе будут принимать до 10 сентября. Начальная цена контракта составляет около 172 миллионов рублей. Работы необходимо завершить к 2023 году. Заказчиком работ выступает "Мосреставрация", подведомственная Мосгорнаследию. Организатор процедуры - департамент по конкурентной политике столицы.

"Спасо-Преображенский собор ансамбля Новоспасского монастыря - действительно уникальный памятник архитектуры. В скором времени его ждут ремонтно-реставрационные работы. Подрядчику, который будет определен в ходе торгов, предстоит выполнить реставрацию фасадов, цоколя, глав и крестов, привести в порядок кровлю, восстановить отмостки и воссоздать окна и двери. Также планируется отреставрировать белокаменную и кирпичную кладку стен, чугунную лестницу, установить архитектурную подсветку", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Собор, возведенный в XVII веке, находится на Крестьянской площади и является вторым по величине православным храмом столицы после Успенского кафедрального собора в Кремле. Отмечается, что церковь на месте современного собора была заложена в 1491 году при Иване III, освятили ее в 1497 году. Современный облик храм приобрел после прихода к власти Романовых, новый каменный собор был задуман как усыпальница членов династии. Согласно историческим документам и описаниям, в подклете собора насчитывалось более 70 родовых захоронений Романовых и их близких.