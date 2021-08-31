Власти Москвы заявили, что все учреждения образования подготовлены к отопительному сезону

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. учреждений образования в Москве перед началом учебного года полностью подготовлены к новому отопительному сезону. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение системы образования. В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду в более чем 4,5 тыс. зданий школ, детсадов и других учреждений образования", - сказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все мероприятия по подготовке городской системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября.

"В общей сложности подготовим более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов, 8,9 тыс. объектов социальной сферы и 30,5 тыс. административных и нежилых зданий", - уточнил Бирюков.

По его словам, благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений.