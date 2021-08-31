В столице завершили монтаж внутреннего обода колеса обозрения "Солнце Москвы"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Специалисты завершили монтажные работы внутреннего обода самого высокого колеса обозрения в Европе "Солнце Москвы", которое будет работать на территории ВДНХ в столице. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-служба проекта "Солнце Москвы".

"На самом высоком колесе обозрения в Европе "Солнце Москвы", которое строится в районе южного входа ВДНХ, завершился монтаж внутреннего обода. Следующий этап работ - установка наружного кольца, после которого начнется подвес кабин аттракциона", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что для монтажа внутреннего обода, состоящего из 30 спиц длиной 22 м и весом 8 тонн и 30 сегментов весом 12 тонн, были задействованы 55-тонный и 100-тонный краны, вспомогательные приспособления. Каждая спица собиралась из 60 элементов на монтажном столе - металлическом сооружении прямоугольной формы, предназначенном для последовательной стыковки и фиксации ее комплектующих. Сборка спицы осуществлялась в горизонтальном положении, после чего монтажный стол вместе с готовой конструкцией при помощи крана поднимались вертикально и фиксировались тросовыми оттяжками. Затем к верхней части готовой спицы для удержания конструкции присоединялись крюки от лебедки, а строители в это время открепляли ее от монтажного стола, который впоследствии опускался вниз.

"В процессе монтажа устанавливались не только спицы, но и соединительные сегменты, а общий вес внутреннего кольца составил порядка 450 тонн. При помощи гидравлических толкателей, находящихся на высоте 52 м, часть установленной конструкции была приведена в нужное для монтажа положение, а после стыковки всех элементов обод проворачивался на 12 градусов. Помимо технической стороны вопроса очень важным моментом была слаженная работа команд, находящихся на двух разных отметках: монтажников-высотников на 78 м над землей и работников на площадке", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, диаметр внешнего кольца колеса обозрения, монтаж которого начнется в ближайшее время, будет значительно крупнее - 90 м, в отличие от внутреннего обода, размер которого - 54 м. Ободья аттракциона разнятся не только в размерах, но и в технологии сборки. Из-за большого количества комплектующих внешнего кольца, на площадке будут задействованы дополнительные поддержки, а технологию монтажа самих спиц изменят с последовательной, как при установке внутреннего обода, на "крест-накрест".

О проекте

"Солнце Москвы"- самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире (140 м). Аттракцион строится в районе южного входа ВДНХ. Колесо обозрения будет оборудовано тридцатью закрытыми кабинами высотой 3,1, шириной 2,9 м и длиной 3,3 м, вместимостью до 15 человек. Кабины оснащены системами кондиционирования, отопления и освещения. Вместимость колеса за один оборот, продолжительностью 18 минут и 40 секунд, составит 450 человек.