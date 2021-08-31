"Дом со львами" у Патриарших прудов капитально отремонтируют в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту в "Доме со львами" у Патриарших прудов в центре Москвы планируют завершить весной 2022 года. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного фонда капремонта (ФКР).

"В этом году "Дом со львами" вошел в региональную программу фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Здесь ведутся комплексные работы по обновлению внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения. Начался ремонт крыши, подъезда и подвала", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что работы, начатые в июне, планируется завершить в начале весны 2022 года. "Особое внимание уделяется фасаду. Напомним, что для каждого объекта культурного наследия в обязательном порядке разрабатывается индивидуальный план работ, который учитывает все конструктивные особенности здания", - подчеркнули в фонде.

Здание расположено в Ермолаевском переулке, было возведено в 1939-1946 годах для высшего командного состава и носит официальное название "Жилой дом Генерального штаба Вооруженных сил СССР". Спроектировать и возвести его поручили Михаилу Дзисько и Николаю Гайгарову, но курировал проект лично Иван Жолтовский - один из самых известных архитекторов того времени и крупнейший представитель ретроспективизма в советской архитектуре. "Многие специалисты считают, что это заметно отразилось на всем доме. Архитектура напоминает дворянскую усадьбу. Непривычно видеть и скульптуры львов, из-за которых дом часто принимают за доходный дореволюционного периода. Фасад украшает 8 полуколонн с коринфскими капителями", - отметили в пресс-службе.

Изначально в доме было всего 6 квартир, каждая из которых площадью около 200 кв. м, и в каждой из которых по 12 комнат. Сейчас в доме 8 жилых помещений и 4 нежилых. "Кто в нем жил? Константин Андреевич Вершинин - Главнокомандующий ВВС и главный маршал авиации СССР, Альгис Марцелович Жюрайтис - дирижер Большого театра, Елена Васильевна Образцова - меццо-сопрано и народная артистка, Михаил Сергеевич Малинин - генерал армии, его жена Надежда Григорьевна Грекова-Малинина - политический и государственный деятель БССР, Иван Егорович Шавров - генерал армии", - заключили в пресс-службе ФКР.

Всего в программу фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы вошло 383 объекта культурного наследия. Все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ, что гарантирует привлечение аттестованных специалистов. На данный момент в столице капитальный ремонт проводится в 114 жилых домах-памятниках, в 14 из которых - с реставрацией.