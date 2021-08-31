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Станции Чухлинка Казанского направления МЖД вернули название Перово

Также новые информационные щиты установили на данном остановочном пункте

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Остановочному пункту Чухлинка Казанского направления Московской железной дороги вернули прежнее название - Перово. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Остановочный пункт Чухлинка Казанского направления вернул свое название - Перово. <…> На остановочном пункте уже установлены новые информационные щиты. ЦППК просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок - в ближайшее время новое наименование будет отображаться в актуальном расписании на сайте и мобильном приложении ЦППК", - сообщили в пресс-службе.

В ней пояснили, что в начале 2021 года была проведена актуализация названий ряда остановочных пунктов Московской железной дороги для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения навигации.

Так, в марте для создания единого названия транспортного хаба было унифицировано название двух расположенных рядом остановочных пунктов. При этом платформу Перово переименовали в Чухлинку, но по просьбам жителей было принято решение вернуть прежнее название.

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