В Москве на бесплатные выезды для учащихся школ искусств направят 250 млн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Москвы выделят 250 млн рублей на бесплатные выезды для учащихся школ искусств. В систему департамента культуры города входит 151 учреждение художественного и музыкального образования, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение обеспечить бесплатными автобусами творческие коллективы детских школ искусств для участия в фестивалях, концертах и иных публичных мероприятиях, проводимых в столице. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. <…> Ожидается, что потребность в перевозках составит 1,6 тыс. выездов в год (до 250 млн. рублей в год). Концерты и другие выступления творческих коллективов детских школ искусств значительной разнообразят культурную жизнь многих районов Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в систему департамента культуры Москвы входит 151 учреждение художественного и музыкального образования. В московских школах и колледжах искусств создано 808 оркестров, хоров и иных творческих коллективов (21 896 детей), которые являются активными участниками городских фестивалей и концертов.

Для поездок на эти мероприятия город будет отныне предоставлять творческим коллективам автобусы "Мосгортранса" туристического класса. Транспортное сопровождение предполагается осуществлять в пределах границ Москвы по предварительным заявкам образовательных учреждений.