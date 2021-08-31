С 1 сентября поезда московского метро снова будут останавливаться на "Каширской"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Поезда Замоскворецкой линии московского метрополитена снова начнут останавливаться на станции "Каширская". Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 1 сентября поезда снова будут останавливаться на "Каширской" Замоскворецкой линии при движении в центр. Мы частично закончили реконструкцию станции для ее интеграции в Большую кольцевую линию (БКЛ) - на платформе уложили больше 3 тыс. кв. м гранита, обновили 19 колонн и лестницы в переходе. Там еще нужно закончить переустройство инженерных систем, технических помещений в южном вестибюле и перехода между платформами. Для входа, выхода и перехода между платформами пользуйтесь северным вестибюлем (выходы 3-4)", - говорится в публикации.

В департаменте транспорта уточнили, что "Каширская" - кросс-платформенная станция, полностью заработает с вводом БКЛ в 2022 году. "Более полугода поезда в сторону "Коломенской" не останавливались на "Каширской". Пассажирам, следующим в центр, больше не нужно доезжать до "Кантемировской" и пересаживаться в поезд в обратном направлении. Поездки станут примерно на 7 минут быстрее", - отметил заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.