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В Москве два дома XIX века получили статус выявленных объектов культурного наследия

Теперь по закону их нельзя сносить или перестраивать, а реставрацию следует проводить под контролем Мосгорнаследия

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Статус выявленных объектов культурного наследия получили два дома в центре Москвы, которые были построены в XIX веке. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Один из выявленных памятников - каменное четырехэтажное здание с подвалом, возведенное на Трубной улице по заказу владельца - губернского секретаря Барса. Его фасады оформлены в так называемом кирпичном стиле. Второй дом появился в Старомонетном переулке по заказу домовладельца Николая Дружинина, проект разработал известный архитектор Николай Васильев", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он добавил, что здание является образцом городского особняка с функцией доходного дома.

Теперь по закону их нельзя сносить или перестраивать, а реставрацию или ремонт следует проводить под контролем Мосгорнаследия и только после того, как ведомство согласует все работы. Сейчас на городском учете находится свыше 2 тыс. выявленных объектов культурного наследия. Более 550 из них выявили за 10 лет, начиная с 2011 года. Все они охраняются.

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