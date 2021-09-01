Детские технопарки Москвы с сентября возобновят познавательные семейные мастер-классы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Детские технопарки Москвы возобновят познавательные семейные мастер-классы, в которых могут участвовать дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, а также их родители, сестры и братья, и даже бабушки и дедушки. Бесплатные занятия будут проходить с 4 сентября по 12 декабря, сообщила в среду вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Первую в этом году серию практикумов для всей семьи детские технопарки провели с марта по июль. Занятия оказались популярными, к ним присоединились 4,3 тыс. москвичей разных возрастов. К новому учебному году было решено организовать второй цикл познавательных мастер-классов. Такие проекты - хорошая возможность для школьников познакомиться с перспективными профессиями и получить полезные навыки", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Занятия посвятят программированию, технологиям виртуальной и дополненной реальности, инженерному делу, дизайну, естественно-научным исследованиям, биоинформатике, моделированию ракет и роботов, кибернетике, искусственному интеллекту, нейрокогнитивным технологиям и многому другому.

Как отметила Сергунина, мастер-классы проведут в девяти детских технопарках: "Наукоград" МФЮА, "Инжинириум" МГТУ имени Н. Э. Баумана, "Траектория взлета" МАИ, "Кулибин Про", "Вертикальный взлет", "На Зорге", детский технопарк равных возможностей РГСУ, научно-образовательный технопарк НИЦ "Курчатовский институт", а также "Байтик" в Троицке (ТиНАО). Каждое занятие будет длиться от одного до полутора часов. Все занятия пройдут с соблюдением действующих санитарных мер. Посетителям необходимо носить маски и придерживаться социальной дистанции.

Подробное расписание - на сайте детских технопарков Москвы. Там же открыта регистрация. При желании можно сузить результаты поиска, указав конкретный технопарк или удобную дату. Также есть возможность отфильтровать уроки в зависимости от возраста участников, например только для детей до семи лет или для подростков от 13 до 17 лет, добавляется на портале.

О детских технопарках

Детские технопарки созданы в Москве для профориентации детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Они предлагают множество обучающих программ на выбор. Среди представленных областей - информационные технологии, робототехника, микроэлектроника, 3D-моделирование, новые материалы, авто- и авиаконструирование, естественные науки и многое другое. Занятия проводят в рамках интенсивных курсов и проектной работы, а также в формате лекций, мастер-классов, развивающих игр и квестов.

Чтобы упростить выбор программам обучения, в ноябре был создан онлайн-ресурс, который объединяет все детские технопарки столицы.