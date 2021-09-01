Нобелевский лауреат Константин Новоселов примет участие в научпоп-фестивале в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Нобелевский лауреат Константин Новоселов примет участие в научпоп-фестивале FestTech, который пройдет 25 сентября в Москве в гибридном онлайн- и офлайн-форматах. Об этом в среду сообщил организационный комитет фестиваля.

"Я очень рад появлению такого уникального события как фестиваль FestTech, где все желающие получат возможность не только узнать о последних достижениях науки и технологий, но и вдохновиться идеями выпускников Физтеха, прикоснуться к их культуре", - заявил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, чьи слова приводит оргкомитет фестиваля.

Научно-популярный фестиваль FestTech уже несколько лет проводится при поддержке МФТИ, Фонда президентских грантов, Физтех-Союза, бизнес-центра "Физтех-парк", компании "ВКонтакте" и ряда других партнеров. Как отмечают его организаторы, он представляет собой расширенную версию традиционных Дней физика МФТИ, которые ежегодно проводятся на территории Физтех-парка.

В этом году фестиваль будет включать более 20 форм активностей, в том числе лекции, панельные дискуссии, различные игровые мероприятия и шоу. В работе фестиваля примет участие нобелевский лауреат Константин Новоселов, профессор Национального университета Сингапура и британского Манчестерского университета, а также Петр Термен, правнук советского изобретателя Льва Термена, создателя терменвокса.

Как отмечается в сообщении, Новоселов выступит в качестве одного из членов жюри в так называемой "Антинаучной конференции" МФТИ - ежегодном шоу, где студенты и молодые ученые защищают доклады на несуществующие псевдонаучные темы. Помимо нобелевского лауреата таланты "антиученых" будут оценивать научпоп-блогеры Дмитрий Побединский и Евгений Зеленый.

В свою очередь Термен расскажет и продемонстрирует публике то, как исполняется музыка на терменвоксе. По словам организаторов, эти лекции и демонстрации сможет увидеть любой желающий на площадке FestTech или в рамках трансляций на сайте фестиваля.