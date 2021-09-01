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На фиолетовой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

Причины для снижения скорости поездов в столичной подземке не уточнялись

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Поезда Таганско-Краснопресненской линии московского метро следуют с увеличенными интервалами из-за проверки инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичной подземки.

"На Таганско-Краснопресненской линии (7) увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе. Что именно вызвало подозрения для снижения скорости поездов в столичной подземке, не уточняется.

Согласно информации от очевидцев, движение поездов затруднено на фиолетовой ветке в обе стороны примерно с 12:45 мск.

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