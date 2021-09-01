Собянин сообщил о тестировании беспилотников в Москве на всех видах транспорта

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Технологию беспилотного управления тестируют на всех видах транспорта в Москве. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин в ходе марафона "Новое знание".

"Очень модная тема - беспилотники. Сегодня тестируются практически во всех видах транспорта, на дорогах, в метрополитене, пригородных электричках, трамваях. За этим, наверное, будущее, я не думаю, что это радикально улучшит движение на дорогах, но тем не менее такая система тестируется, я думаю, что, конечно, она будет внедрена в городе", - сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что автономные такси без водителя, беспилотные автобусы и рельсовый транспорт могут появиться в Москве к 2040 году. Кроме того, в этом году в Сколкове планируют запустить коммерческие перевозки беспилотника.