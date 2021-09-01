Сад водных растений и липовую аллею представили на фестивале "Цветочный джем" в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Городской фестиваль "Цветочный джем" в среду открылся для жителей и гостей Москвы работами ведущих российских мастеров ландшафтного дизайна. Полюбоваться уникальными растительными композициями на площадках мероприятия можно будет вплоть до 1 октября, передает корреспондент ТАСС.

Насладиться цветочными композициями, а также попробовать блюда русской кухни все жалеющие смогут как в центре Москвы, так и на окружных площадках. Традиционно центральные площадки расположились на площади Революции, Манежной площади, Кузнецком мосту и Тверской улице. Уже к обеду они собрали десятки зрителей, среди которых и семьи с детьми, отправившиеся на прогулку в День знаний.

"Мы решили после торжественной линейки в школе прогуляться в центре и посетить фестиваль "Цветочный джем". Уже и не помню, когда в последний раз была такая красота на улицах города. Здорово, что Москва потихоньку оживает", - поделилась с ТАСС посетительница фестивальной площадки на Манежной площади Ангелина Крюкова.

Переход от Манежной площади к площади Революции превратился в липовую аллею с цветниками в классическом русском стиле. Для создания композиции ландшафтные дизайнеры использовали шестиметровые липы в больших кадках-ящиках, а в кадках поменьше организовали мини-розарии. На Кузнецком мосту напротив ЦУМа создали сад водных растений. Он выполнен в виде стилизованной фигуры рыбки. Зайдя внутрь, можно увидеть огромные кубы-аквариумы с нимфеями и другими водными растениями.

Чтобы попасть на фестивальную площадку на Тверской улице, нужно пройти термометрию и надеть маску. Для тех, кто забыл средства индивидуальной защиты, их выдадут бесплатно на входе волонтеры. Помимо красивых цветочных клумб и зон отдыха, здесь можно попробовать и при желании приобрести несколько сортов меда, необычное варенье и японское мороженое.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль, организованный в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", проходили в столице в 2017, 2018 и 2019 годах. В 2019 году участники проекта подарили москвичам 42 летних сада, 15 тыс. цветников и четыре новых городских парка. Тогда на фестивальных площадках побывали 7,7 млн жителей и гостей столицы. В 2020 мероприятие не состоялось из-за ситуации с коронавирусом.