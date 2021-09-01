Музей Победы включил в "Пушкинскую карту" экскурсии по подлинным раритетам времен войны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Музей Победы в Москве с 1 сентября стал участником программы "Пушкинская карта", которая позволит молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать культурные мероприятия на средства из федерального бюджета. В программу музея включены популярные обзорные экскурсии "Подвиг Народа", "Подвиг Армии", "Оружие Победы" и "Моторы войны", сообщила в среду пресс-служба музея.

"Музей Победы стала участником программы "Пушкинская карта", которая призвана популяризировать культуру родной страны среди молодежи и позволит молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать театры, музеи, концерты, библиотеки и другие культурные площадки на средства из федерального бюджета. Посетителей приглашают в новое музейное пространство "Подвиг Народа", где они "побывают" в кабинете Сталина, библиотеке блокадного Ленинграда, оккупированной деревне Смоленской области, "окажутся" в Брестской крепости и Великом Новгороде. Сочетание мультимедийных технологий, исторически достоверных декораций, трехмерных панорам, подлинных раритетов помогут гостям перенестись в годы Великой Отечественной войны, погрузиться в события тех лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники смогут посетить диорамный комплекс во время экскурсии "Подвиг Армии", а с программой "Оружие Победы" - открытую площадку боевой техники, где представлено более 400 экспонатов - техника и вооружение Советского Союза, союзников по антигитлеровской коалиции, а также Германии и Японии. Экскурсия "Моторы войны" расскажет об автомобилях времен Второй мировой войны, участникам покажут грузовики, мотоциклы и легковые автомобили, многие из которых сохранились в единичных экземплярах.

Молодым людям также будет доступен мастер-класс "Арсенал", который познакомит с оружием Великой Отечественной войны, судьбами его создателей и конструкторов-оружейников. Обладатели карт узнают особенности устройства легендарных "мосинки" и ППШ-41, а также разберут и соберут автомат Калашникова, который появился сразу после войны.

Владельцы карт смогут приобрести входной билет в Музей Победы или выбрать одну из экскурсий, вошедших в проект. Получить карту можно будет с 1 сентября и до конца текущего 2021 года. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале "Госуслуги". В 2021 году номинал Пушкинской карты составит 3 тыс. рублей.