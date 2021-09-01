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В Москве коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

До конца суток ожидаются сильный дождь, гроза и усиление ветра порывами до 16 м/с

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, до конца суток ожидаются сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 16 м/с. В отдельных районах столицы может выпасть до 20 мм осадков - почти треть месячной нормы. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - говорится в публикации.

Там уточняется, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем - объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

"Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - заключается в публикации.

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