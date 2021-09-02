Реставрацию надгробий художников Васнецовых планируют провести в 2022-2023 годах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Надгробия братьев-художников Виктора и Аполлинария Васнецовых на территории Введенского кладбища в Москве планируется отреставрировать в 2022-2023 годах. Оба надгробия являются памятниками культурного наследия федерального значения, сообщила в четверг пресс-служба Мосгорнаследия.

"Во время реставрации специалисты расчистят поверхности надгробий, устранят все дефекты (трещины и сколы) и покроют специальными составами, защищающими камень от коррозии и других воздействий внешней среды. Создание проектов работ и проведение реставрации запланировано на 2022-2023 годы. Обе могилы являются объектами культурного наследия федерального значения и находятся под охраной государства. Мосгорнаследие будет контролировать все этапы реставрации", - приводятся слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Захоронение автора знаменитых картин "Витязь на распутье" и "Богатыри" Виктора Васнецова располагается на Введенском кладбище (участок № 18). Неподалеку на территории этого же кладбища находится мемориал младшего брата живописца Аполлинария Васнецова (участок № 20). Его кисти принадлежат картины "Родина", "Северный край. Сибирская река", "Улица в Китай-городе. Начало XVII века" и другие. Он известен не только в качестве мастера исторической живописи, но и как искусствовед, археолог и один из исследователей древней Москвы. Для разработки научно-проектной документации специалисты проведут библиографические и историко-архивные исследования.

"Могилу художника Виктора Васнецова украшает светло-серый гранитный надгробный камень. На нем вырезан барельеф с изображением всадника - героя знаменитой картины живописца "Витязь на распутье". Богатырь склонил голову, опустил копье и будто бы застыл в такой позе. Реставраторы сохранят все детали памятника: фактурную матовую шлифовку надгробного камня, гравировку и резьбу на нем. Отдельное внимание уделят надписи на лицевой стороне камня: "Виктор Михайлович Васнецов. 1843-1926. Академик живописи. Архитектор. Стенописец. Театральный декоратор. Иллюстратор", - говорится в сообщении.

Надгробие Аполлинария Васнецова представляет собой стелу из трех светло-серых гранитных блоков, которая размещена на двухступенчатом основании из гранита темно-серого цвета. Ее украшают зубцы наподобие тех, что можно увидеть на крепостных стенах. На надгробии изображен художник, сидящий с книгой в руке. Гранитная поверхность украшена растительным орнаментом и изображением лаврового венка. Надпись в центре гласит: "Художнику, историку, мыслителю". Реставраторы отполируют и отшлифуют поверхности, обновят резьбу и гравировку, основание памятника укрепят.

Введенское кладбище - одно из самых старых в Москве. Оно было организовано в 1771 году во время эпидемии чумы. До революции 1917 года считалось иноверческим: здесь хоронили служивших в России католиков и протестантов. После революции кладбище было переименовано в Введенское по названию местных гор и на нем стали хоронить христиан любой конфессии. Большинство надгробий созданы известными скульпторами и архитекторами.