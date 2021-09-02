Поликлинику на Новочеркасском бульваре в Москве реконструируют к 2022 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Реконструкцию здания филиала № 3 детской городской поликлиники №148 на Новочеркасском бульваре в столичном районе Марьино завершат до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Реконструкция поликлиник продолжается, десятки поликлиник одновременно находятся в работе, полной реконструкции, как здесь, в Марьине, - большая поликлиника, в июне-месяце мы зашли на реконструкцию, в декабре [она] должна быть закончена. Полное обновление инженерных коммуникаций, фундаментов, кровли, окон, отделки и полная замена оборудования. По большому счету, это будет новая современная поликлиника", - сказал Собянин в ходе осмотра поликлиники на Новочеркасском бульваре.

Как доложил мэру его заместитель Петр Бирюков, всего в 2021 году ведется работа по реконструкции 74 поликлиник по утвержденному стандарту, она будет завершена в срок. "Жители, которые обслуживались в этих поликлиниках, сейчас вынуждены ходить в другие поликлиники, это, конечно, дискомфорт. <…> Вопрос не только в красоте, которая будет, а в качестве обслуживания, и стоит потерпеть, подождать, тем более, что обычно такие ремонты делаются два-три года, а то и дольше, а это сейчас мы делаем практически за полгода - это рекордные сроки, стараемся сократить период дискомфорта до минимума, чтобы как можно быстрее люди вернулись в свои обычные поликлиники, но уже нового качества", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, пятиэтажное здание медицинского учреждения в доме № 35 на Новочеркасском бульваре площадью 6,6 тыс. кв. м было построено в 1989 году по типовому проекту. Последние годы в нем размещался филиал № 3 детской городской поликлиники № 148. Кроме того, ведутся работы по реконструкции семиэтажного здания медучреждения на Новочеркасском бульваре в доме № 48, площадью 8,5 тыс. кв. м, которое было построено в 1994 году также по типовому проекту. Последние годы в нем размещался филиал №1 городской поликлиники № 36.

"В ходе работ здания поликлиник будут практически полностью перестроены. Запланировано устройство фасада, замена инженерных коммуникаций, внутренних перегородок, лифтов, дверных и оконных блоков, отделка помещений. В соответствии с новым московским стандартом поликлиник рассадка врачей по кабинетам будет организована таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что благодаря новому оборудованию врачи поликлиник смогут проводить современные виды диагностики, среди которых суточный мониторинг артериального давления, маммография и др. Для пациентов создадут зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Для врачей и медицинских сестер оборудуют уютные комнаты отдыха, где они смогут перекусить и обсудить рабочие вопросы. Кабинеты врачей оснастят эргономичной мебелью - столами, стульями, креслами и шкафами. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.