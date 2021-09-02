"Камаз" представит первый пассажирский автобус на водороде на выставке в Москве

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. "Камаз" презентует первый пассажирский автобус на водороде на выставке Comtrans в Москве. Об этом заявил в четверг гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, выступая в рамках всероссийского марафона "Новое знание".

XVI международная выставка коммерческих автомобилей Comtrans пройдет в столице 7-11 сентября 2021 года.

"В этом году, в сентябре, на следующей неделе, будет в Москве выставка коммерческого транспорта. Мы там представим первый пассажирский автобус на водороде. Первый грузовой автомобиль, разработанный в нашей компании, на водороде. Я много интересовался этой темой. Исследования проводили. Пришли к мнению, что для нашей страны водород в принципе [является] ключевым элементом", - сказал Когогин.

По его словам, для развития транспорта на водороде и электрического транспорта потребуются инвестиции в создание необходимой инфраструктуры. Со временем себестоимость такого транспорта будет снижаться, и он сможет конкурировать с традиционным, считает Когогин.

В "Камаз" ранее заявляли, что испытания автобуса на водородном топливе завершат к 2023 году. Серийное производство новинки может быть налажено в том же году при условии спроса и наличия в стране соответствующей заправочной инфраструктуры.

Автобусы на водородном топливе могут появиться в Москве в 2023 году и должны снизить в десять раз концентрацию двуокиси углерода в воздухе столицы. Минпромторг РФ планирует в этом году выделить 1 млрд руб. на поддержку разработок по компонентам для автотранспорта с низким углеродным следом - водородным и электрическим автомобилям. По словам замглавы Минпромторга Михаила Иванова, в 2025-2030 годах в РФ может быть построено около 1,2 тыс. станций для заправки транспорта водородом.