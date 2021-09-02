Выставка детского рисунка откроется в кинотеатре "Москино Тула" в День города Москвы

МОСКВА, 2 сентября./ТАСС/.Выставка детского рисунка совместно с "Союзмультфильмом" откроется 11 сентября в кинотеатре "Москино Тула". "Об этом сообщила в четверг генеральный директор киносети Москино Наталья Мокрицкая на пресс-конференции в ТАСС.

"11 сентября будет День города Москвы. И мы с удовольствием его отмечаем. Мы делаем обширную программу для маленьких и взрослых москвичей. Вместе с "Союзмультфильмом" мы откроем выставку детского рисунка в кинотеатре "Тула", - сказала Мокрицкая.

Она добавила, что также на выставке состоится церемония награждения детей памятными подарками от Москино и "Союзмультфильма".

Москино - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе "Москино Космос", "Москино Салют", "Москино Звезда", "Москино Факел", "Москино Юность". В синематеке Москино хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.