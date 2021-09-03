Арт-объект в честь 30-летия Москомархитектуры создадут на конкурсе "Говорящий город 2.0"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Всероссийский архитектурный конкурс "Говорящий город 2.0", в котором смогут принять участие архитекторы, художники, дизайнеры, урбанисты, проектировщики городской среды, впервые пройдет в Москве, сообщается в пятницу на информационном портале мэра и правительства Москвы.

Участникам нужно будет создать арт-объект, посвященный 30-летию основания Москомархитектуры, подать заявку на участие можно до 6 сентября включительно.

"Нам кажется важным поддерживать открытый диалог художественного сообщества и города. И тема выбрана очень значимая - конкурсантам необходимо осмыслить будущее архитектуры Москвы. За 30 лет работы мы многое сделали для того, чтобы столица стала не только мегаполисом, конкурирующим за первенство на мировой арене, но и просто комфортным городом для всех его жителей и гостей. Конкурс позволит сделать нам еще один подарок - инновационный современный арт-объект, отражающий активное и смелое развитие Москвы, который скоро появится на одной из центральных площадок города", - приводятся в сообщении слова председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлианы Княжевской.

Участие в конкурсе смогут принять лица старше 18 лет. Соискателям премии необходимо подготовить эскиз проекта согласно техническому заданию. Победителя объявят 13 октября. В жюри конкурса войдут представители Москомархитектуры, арт-парка "Никола-Ленивец" и Парка Горького.

Конкурсантам предлагается осмыслить феномен интерактивного города - современной городской среды, которая с помощью разнообразных многофункциональных мультимедийных технологий становится горожанам собеседником и другом. Приветствуются междисциплинарные проекты и групповые заявки, объединяющие разные области искусства. Конкурс "Говорящий город 2.0" может стать ежегодным.

"Сейчас публичное искусство все больше и больше набирает обороты на территории наших городов, и это очень хороший тренд. Нам, как оператору конкурса, очень важно создать максимально доступную и профессиональную конкурсную площадку для появления ярких и профессиональных работ в области искусства в общественных пространствах и следить за качеством производства. Именно такие конкурсы позволяют открывать новые имена и развивать творческие сообщества", - отмечается в публикации.