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Порядка 5 тыс. человек за неделю посетили кинофестиваль "Будем жить" в Москве

В рамках кинофестиваля были организованы кинопоказы и деловая программа

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский международный кинофестиваль "Будем жить" посетили 5 тыс. человек за неделю с момента открытия. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе кинофестиваля.

"Всего за неделю кинофестиваль посетило 5 тыс. человек. Основные мероприятия были в Центральном доме кинематографистов. В выходные программы в кинотеатр-шатер на Поклонной горе, документальные показы в Центре документального кино", - сказал собеседник агентства.

Закрытие кинофестиваля состоится 3 октября в Центральном доме кинематографистов. Фильмом закрытия станет "Сашка. Дневник солдата".

Кинофестиваль открылся 27 августа на Поклонной горе. В этом году он проходит в юбилейный 10-й раз. В рамках кинофестиваля были организованы кинопоказы и деловая программа.

Всего в 2021 году на участие в фестивале было подано более 300 игровых и документальных картин из 15 стран мира. В конкурс было отобрано восемь полнометражных игровых фильмов, 17 игровых короткометражных фильмов, девять документальных фильмов из восьми стран. Лучшие фильмы будут награждены статуэтками фестиваля, дипломами и ценными призами. Лучший короткометражный фильм получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей от партнера фестиваля - Национального фонда поддержки правообладателей.

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