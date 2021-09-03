Штормовой ветер и низкое давление ожидаются в Москве 3 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Штормовой ветер и давление ниже нормы прогнозируются в Москве во второй половине дня в пятницу. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве наибольшие порывы ветра - до 17 м/с ожидаются сегодня вечером, что является штормовым для мегаполиса показателем. Выпадет 4-6 мм осадков - это дождь средней интенсивности", - написал он на своей странице в Instagram.

Атмосферное давление упадет до уровня 733 мм ртутного столба. "Это как будто мы поднимемся на высоту 100-150 м, из-за чего метеозависимые люди будут себя чувствовать дискомфортно", - пояснил Тишковец, добавив, что в ночь на субботу давление вновь начнет стремительно расти.

Североатлантический циклон принесет на большую часть Русской равнины "полярный" холод, сопровождаемый порывистым ветром с мгновенной скоростью до 15-20 м/с. "Такой ветер в действии колеблет самые большие сучья деревьев и тонкие стволы", - сообщил метеоролог. По его словам, непогода будет сопровождаться ливневыми дождями.