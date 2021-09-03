Дом-"хамелеон" постройки XIX века в центре Москвы утвердили предметом охраны

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Особняк О. П. Коробковой XIX века на Пятницкой улице в Москве, обладающий статусом объекта культурного наследия федерального значения, утвержден предметом охраны. Дом имеет необычный для построек того времени цвет - "хамелеон", меняющийся оттенок от лилового до сиреневого в зависимости от погоды и освещения, сообщила в пятницу пресс-служба Мосгорнаследия.

Предмет охраны - это документ, в котором перечислены все характеристики исторического облика здания, элементы, представляющие архитектурную и культурную ценность, они должны сохраняться. Любые реставрационные работы могут проводиться только с учетом утвержденного предмета охраны по согласованному Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства.

"Особняк Коробковой - настоящее украшение Пятницкой улицы, да и всего Замоскворечья. <…> Пришлось снять 10 слоев краски при расчистке фасада, чтобы обнаружить подлинник. Это цвет - "хамелеон", меняющий оттенок от лилового до сиреневого в зависимости от погоды и освещения. Для разработки предмета охраны памятник и архивные материалы были тщательно изучены, эксперты перечислили все важные элементы здания, которые легли в основу предмета охраны", - приводятся слова руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

В предмет охраны были включены градостроительные характеристики здания, его облик (асимметричный силуэт, эркер, угловая декоративная башня с фигурной кровлей и решеткой), все конструкции, оригинальные материалы и высотные отметки уровня крыши. В перечень вошли композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, в том числе их лиловый цвет, лепной и скульптурный декор, колонны, пилястры, тяги, междуэтажный и венчающий карнизы, наличники окон, сандрики, рустовка (кладка из крупных камней, отесанных в форме четырехгранных пирамид, образующих на фасаде здания игру светотени).

"Особо специалисты выделили элементы декора помещений: деревянный тамбур парадного входа, встроенный гардероб, потолочную лепнину, падуги и тянутые карнизы, лепные розетки, рустовку и штукатурное оформление стен под панели, деревянные панели стен, витражи, порталы дверей, деревянный кессонированный потолок столовой, паркет и пол из метлахской плитки, мраморный камин с зеркалом, люстры и многое другое", - говорится в сообщении.

Особняк является образцом архитектурного стиля эклектика с ярко выраженными мотивами барокко. Его переустройством в 1894 году занимался знаменитый архитектор Лев Кекушев. Для своего времени здание было новаторским и ярким.

История особняка

Асимметричный особняк с угловой башней и чешуйчатым куполом крыши был построен в 1866 году. А через 30 лет Кекушев перестроил его для купца Трифона Ивановича Коробкова и его жены Ольги Петровны (к ней особняк перешел после смерти мужа). В доме обновили фасады, появились большой угловой зал с выходом в зимний сад, а также служебный флигель и ограда. Спустя пять лет дом опять немного перестроили. Работами руководил давний соавтор Льва Кекушева - Сергей Шуцман. Поэтому отделка фасадов и все задумки Кекушева были сохранены.

Коробков был поклонником искусства и подражал меценатам Павлу Третьякову, Савве Морозову, Савве Мамонтову. Он интересовался живописью, театром, литературой, принимал у себя известных художников и писателей. Так, к примеру, портрет хозяйки дома Ольги Петровны писал художник Александр Герасимов. Его с семьей Коробковых познакомил Владимир Гиляровский.

В 1935-1936 годах в особняке на Пятницкой провел последние годы жизни президент Академии наук СССР Александр Карпинский, а с 1936 по 1945 год там жил его преемник - академик Владимир Комаров. Во время реставрации в 2013-2015 годах особняку вернули его историческое оформление в лиловом цвете. Объект признан лауреатом конкурса правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация - 2015".