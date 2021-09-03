"Кедры Великой Победы" высадили в столице к юбилею создания ополчения для битвы за Москву

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Патриотическая акция по созданию Аллеи славы из 80 "Кедров Великой Победы" к 80-летию формирования Московского народного ополчения для битвы за Москву прошла на Ходынском поле в столице.

Памятные деревья на Аллее Славы посадили депутаты Госдумы, сенаторы РФ, представители столичной мэрии, Мосгордумы, организации "Офицеры России", руководители и представители организаций - партнеров акции.

"Акция получила достаточно широкое развитие, и сейчас мы уже решили, что она продлится до 80-летия Великой Победы. Сегодня мы решили высадить 80 кедров к 80-летию со дня формирования Московского ополчения. Здесь было очень много молодых ребят - кадеты, школьники. Я считаю, что это очень важно, потому что сейчас, когда есть попытки принизить роль нашей Родины, Советского Союза, в Великой Отечественной войне, эти акции очень важны. Поэтому мы будем эту акцию продолжать, и уверен, что кедры, которые растут очень долго, будут хорошим напоминанием, что память остается", - сказал журналистам депутат Госдумы Равиль Хуснулин.

Высадка деревьев на Ходынском поле станет началом акции по высадке "Кедров Великой Победы" на территории всех муниципальных округов Москвы, предприятий, образовательных учреждений, мемориальных комплексов и музеев, пояснили организаторы акции.

"Такие акции <...> напоминают нашему поколению о подвиге, о котором нельзя забывать", - пояснил журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Народное ополчение в битве за Москву

В первые дни Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки на территории Москвы были сформированы 12 дивизий народного ополчения, которые сыграли огромную роль в срыве вражеского плана по захвату города. На территории Сталинского района Москвы (ныне - Первомайского) сотни добровольцев вступали в ряды второй стрелковой дивизии народного ополчения. Дивизия насчитывала порядка 12 тыс. человек, в ее состав вошли добровольцы Московского электрозавода имени Куйбышева, фабрики имени Щербакова, машиностроительных заводов Сталинского района, добровольцы из Балашихинского района Московской области.

После укомплектования личным составом дивизия приступила к решению одной из важнейших задач - строительству оборонительных сооружений на северном участке Можайского укрепрайона. С 4 октября 1941 года дивизия стойко обороняла переправу через Днепр на шоссе Москва - Минск. В ночь с 12 на 13 октября 1941 года бойцы дивизии совершили попытку вырваться из вражеского кольца под Вязьмой. В ходе данной операции дивизия понесла огромные потери и была впоследствии расформирована.