В Москве до конца года заменят 100 тыс. кв. м шумозащитных экранов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства до конца 2021 года заменят 100 тыс. кв. м шумозащитных экранов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжается реализация программы по замене шумозащитных экранов, в рамках нее в этом году заменим 100 тыс. кв. м конструкций, протяженностью примерно 22 км. Новые экраны будут установлены на Варшавском шоссе, Новорижской эстакаде на ТТК, шоссе Энтузиастов, Рижской транспортной развязке и ряде других дорожных объектов", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что при замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика. "Используются панели только серого цвета и определенной формы, это позволит упростить будущий ремонт конструкций и сократить расходы на их обслуживание. Новые панели соответствуют всем требованиям ГОСТ и позволят добиться максимального поглощения шума для обеспечения комфорта и безопасности горожан", - сказал он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они поглощают лишний шум вблизи мест массового пребывания людей, остановок общественного транспорта, парков, скверов и густонаселенных районов.

"Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкции на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров", - отметил Бирюков.

Городские службы регулярно моют шумозащитные экраны и ремонтируют конструкции, которые были повреждены в результате ДТП или других происшествий.