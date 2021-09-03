Дед Мороз откроет филиал своей почты на ВДНХ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российский Дед Мороз 9 сентября откроет филиал своей почты в "Союзмультпарке" на ВДНХ, сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультпарка" в пятницу.

"Уже в сентябре посетители павильона в Москве смогут отправлять свои послания волшебнику с помощью специального почтового ящика, который будет установлен в холле центра. Для этого здесь же можно будет приобрести красочные открытки с изображением знаменитых мультперсонажей", - отметили в пресс-службе.

Встретит почетного гостя на ВДНХ Снежная Королева, также Дед Мороз познакомится с Чебурашкой, осмотрит мультимедийный центр и галерею "Мульткрасотки", которая откроется на территории павильона в этот день, 9 сентября.

"Союзмультпарк" на ВДНХ - мультимедийный центр, посвященный культовым отечественным мультфильмам. Павильон включает 18 интерактивных аттракционов, с помощью которых можно взаимодействовать с любимыми мультгероями.