Выставка-ярмарка кактусов и суккулентов откроется в павильоне №33 на ВДНХ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Выставка-ярмарка кактусов и суккулентов Cactus Fest 2021 откроется 4 и 5 сентября в павильоне №33, рядом с центром "Космонавтика и авиация". Посетителей ждут уникальные гибриды хавортий, коллекционные каудексы и зимостойкие опунции, сообщила пресс-служба ВДНХ.

"В первые осенние выходные, 4 и 5 сентября, главная выставка страны приглашает посетить выставку-ярмарку кактусов и суккулентов Cactus Fest 2021. Мероприятие будет интересным и для тех, кто давно коллекционирует экзотические растения, и начинающим любителям кактусов. На ярмарке можно будет увидеть и приобрести коллекционные кактусы и суккуленты от известных питомников и производителей, растения с видовыми названиями и полевыми номерами сборщиков, коллекционные гибриды хавортий и алоэ, каудексные и пахикаульные растения (пеларгониумы, ункарины, бурсеры, оперкуликарии)", - говорится в сообщении.

Начинающие кактусисты смогут найти для себя на ярмарке много интересного и познавательного: специализированную литературу, семена редких растений и специальный грунт для выращивания первого коллекционного экземпляра, горшки и лотки для растений, а также сувенирную продукцию.

Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции, носить маски. Более подробную информацию о выставке можно узнать на сайте ВДНХ.