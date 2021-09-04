Гидрометцентр: температура воздуха в Москве 4 и 5 сентября будет ниже нормы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Среднесуточная температура воздуха в Москве 4 и 5 сентября будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Воздух в городе прогреется до 10-13 градусов выше ноля. Местами пройдет небольшой дождь, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погоду в предстоящие выходные дни комфортной не назовешь. Такой температурный фон, да и режим осадков, соответствует больше концу сентября, а не его началу по климатическим характеристикам. Температура ниже нормы на 4-5 градусов. Среднесуточная температура около [плюс] восьми градусов. Облачно, небольшой дождь, в субботу местами умеренный. В воскресенье местами уже дождь меньшей интенсивности, но облачно и температуры дневные не радуют - от [плюс] 10 до [плюс] 13 градусов. На севере области температура будет опускаться и до восьми градусов [тепла]. Погода не очень симпатичная", - рассказал Вильфанд.

По словам метеоролога, резкое похолодание в столице связано с проникновением полярного воздуха с северных широт на всю европейскую территорию России. "Этот воздух достигает не только центра: на юге температура также ниже нормы. Вот и в Ростовской области, и в Краснодарском крае примерно на три градуса температура ниже. Но нормы там высокие, поэтому дневные температуры в диапазоне [плюс] 23-25 градусов. Для москвичей это звучит музыкой, но для южных регионов это ниже нормы", - пояснил он.