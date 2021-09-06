В Москве откроется арт-проект "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Новый арт-проект "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города", в рамках которого представят работы 15 современных художников, запустят 7 сентября в Москве. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе проекта.

"По инициативе правительства Москвы Музей Москвы и объединение "Выставочные залы Москвы" запускают арт-проект "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города", который пройдет с 7 сентября по 31 октября и представит новые произведения московских художников, а также насыщенную событийную программу. Проект "Здесь и сейчас" - ежегодный масштабный смотр актуального московского искусства, который в 2021 году впервые выходит из выставочного пространства на улицы и в парки", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что задача проекта - продемонстрировать взаимодействие искусства с городским пространством, создать новые достопримечательности и вовлечь жителей Москвы в изучение истории и культурной жизни разных районов столицы. "Здесь и сейчас" в этом году объединяет три направления паблик-арта: скульптурные арт-объекты, монументальную живопись (муралы) и медиаискусство в формате дополненной реальности (AR). Произведения медианаправления будут доступны для просмотра с помощью приложения Instagram.

"В кураторскую группу проекта вошли Николай Палажченко (автор проекта, продюсер, куратор факультета "Арт-менеджмент и галерейный бизнес" бизнес-школы RMA), Александр Астахов (куратор направления "Арт-объекты"), Эльчин Али-заде (куратор направления "Монументальная живопись"), Алексей Щербина (куратор направления "Медиаискусство"), - сказал собеседник агентства.

В каждом направлении представлены пять московских художников и студий. Объекты на разных площадках будут открываться поэтапно. Информация о точных сроках экспонирования работ будет доступна на официальном сайте и в соцсетях Музея Москвы, а также в регулярных новостных рассылках. После завершения проекта скульптуры, муралы, виртуальные объекты продолжат жизнь на городских площадках столицы и в интернете.

Новшества проекта

По словам генерального директора Музея Москвы Анны Трапковой, в этом году проект "Здесь и сейчас" не ограничен выставочным пространством - современное искусство станет частью городской среды.

"Вся деятельность Музея Москвы посвящена городу, поэтому для нас важно содействовать развитию искусства в городской среде. Тем более, что в этом году проект шагнет далеко за пределы центра. В числе площадок проекта Нескучный сад, Музей космонавтики на ВДНХ, музей-заповедник "Коломенское", музей-усадьба "Кусково", школа в Капотне, культурный центр "Салют" в Тушино", - добавила она.

Важной частью смотра станет событийная программа, которая будет включать более 20 лекций и дискуссий с ведущими экспертами, исследователями и кураторами в области паблик-арта, городской среды и архитектуры, а также аудиогид и веломаршруты по городу. Центральное событие программы - международная конференция по паблик-арту в городской среде - пройдет 22 и 23 октября в Музее Москвы. В событийную программу также войдут встречи с художниками-участниками проекта и серия мастер-классов курса "Супергид", где исследователи Москвы расскажут, как придумать и спланировать прогулку по городу.

Специально для проекта художник Игорь Шелковский увеличил одну из своих скульптур до семи метров.

"Данная работа принадлежит к серии работ, которую я называю "Цветы в вазах". Это как бы рисунок в воздухе. Ваза прозрачна, отмечен уровень воды в вазе, и в ней две-три веточки цветов", - рассказал ТАСС Шелковский.

Он добавил, что сюжет не шокирующий, доступный для понимания публики. Скульптура окрашена в красный цвет. Предполагается, что ее установят в Зарядье на один месяц, позже она должна обрести свой постоянный адрес в одном из парков города, который находится в ведении департамента культуры.

О проекте

Проект "Здесь и сейчас" - смотр современного искусства, организованный по инициативе правительства Москвы, открытие которого состоялось в Центральном выставочном зале Манеж. В 2018 году "Здесь и сейчас" стал дайджестом институциональных инициатив в сфере городских культурных проектов. В 2019 году "Здесь и сейчас" показал лучшие творческие студии города, современные техники и методики в художественном образовании и их влияние на развитие города.

Как рассказал ТАСС куратор проекта Николай Палажченко, организаторы собрали профессиональную кураторскую группу из признанных специалистов, которые много лет развивают направления, которые курируют.

"Кураторы - Александр Астахов, Алексей Щербина, Эльчин Али-заде, осуществляли свой отбор на принципах выбора самых сильных и впечатляющих представителей направлений арт-объектов, монументальной живописи и медиаискусства, которые сделали свои новые работы специально для нашего проекта. Уверен, что представленные произведения искусства понравятся москвичам, особенно с учетом того, что и сами художники - тоже москвичи, которые любят и знают свой город", - добавил он.

В новость внесена правка (11:42 мск) - передается с исправлением фамилии спикера в шестом абзаце, верно - генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.